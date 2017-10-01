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В Касторенском районе построят ФАП

Сегодня, 08:12
В Касторенском районе построят ФАП
Во время встречи с населением курского губернатора в приемной Президента у него спросили о строительстве фельдшерско-акушерского пункта в поселке Новокасторное Касторенского района. Как пояснили обратившиеся,   здесь проживает более 2300 человек. Треть – пенсионеры, еще 350 — дети. Местные жители ждут строительства ФАПа и рассчитывают на помощь областной администрации». Председатель регионального комитета здравоохранения Ольга Новикова пояснила, что сейчас власти подыскали земельный участок под строительство ФАПа, оформляется документация по его передаче в областную собственность. Остается подписать проект постановления о выделении в 2018 году бюджетных средств на это строительство.

 

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