В Касторенском районе построят ФАП

Во время встречи с населением курского губернатора в приемной Президента у него спросили о строительстве фельдшерско-акушерского пункта в поселке Новокасторное Касторенского района. Как пояснили обратившиеся, здесь проживает более 2300 человек. Треть – пенсионеры, еще 350 — дети. Местные жители ждут строительства ФАПа и рассчитывают на помощь областной администрации». Председатель регионального комитета здравоохранения Ольга Новикова пояснила, что сейчас власти подыскали земельный участок под строительство ФАПа, оформляется документация по его передаче в областную собственность. Остается подписать проект постановления о выделении в 2018 году бюджетных средств на это строительство.



