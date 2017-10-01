Радин: «Курск – пуп культурной земли»

Курская художественная галерея «АЯ» накануне отметила юбилей. Галерее исполнилось 25 лет. В честь этой даты лучшие работы из коллекции галереи выставлялись не в родных стенах, а в зале «Звёздный», что на Красной площади. Экспозиция «Истоки» собрала картины, с которых начиналась галерея. Поздравить художника с юбилеем пришли глава администрации Курска Николай Овчаров, председатель Курского городского Собрания Алла Чертова, модельер Вера Геппа и другие известные лица города. В чём успех творческого долголетия, рассказал художник и галерист Олег Радин : «Не изменять себе – моё кредо. Сделай красиво и хорошо, там, где ты живёшь. Это любовь к моему родному городу. Я считаю, что Курск – это пуп культурной земли. Такого творческого потенциала художников, как в Курске, нет ни в одном городе. Я думаю, эта выставка –доказательство не моей хорошей работы, а того, что в Курске замечательные художники. Я считаю, 25 лет – это не такой уж большой срок. Где-то лет через 25 встретимся и поговорим».

В «Звёздном» представлено более 100 работ 20 курских живописцев – Владимира Парашечкина, Сергея Косилова, Дмитрия Анпилогова, Валерия Цымбулова, Михаила Волкова, Юрия Глюдзы и других, среди них и ранние работы самого Олега Радина. Сколько всего картин в фонде его галереи, Радин уже и не считает.



