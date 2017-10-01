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Адвокат любителя малолеток пытался подкупить потерпевшую девочку

Сегодня, 11:47
Адвокат любителя малолеток пытался подкупить потерпевшую девочку
В Курской области перед судом предстанет адвокат, обвиняемый в подкупе несовершеннолетней потерпевшей и ее матери по уголовному делу о половой неприкосновенности. Он предлагал деньги за то, чтобы девочка дала ложные показания. СК занимался уголовным делом по факту полового сношения по обоюдному согласию 26-летнего мужчины со знакомой 12-летней девочкой. Преступление произошло в ноябре 2014 года в одном из сел Большесолдатского района. Но известно о нем стало случайно спустя полтора года — после того, как школьница пропала на сутки. Когда ее нашли, то сделали судебно-медицинское освидетельствование. В итоге любителю малолеток вынесли обвинительный приговор. По данным следствия, адвокат, защищавший курянина, пытался подкупить потерпевшую и ее мать, чтобы они дали ложные сведения. Он неоднократно встречался с несовершеннолетней и ее матерью и предлагал им денежное вознаграждение взамен на дачу следствию ложных показаний. Его задержали прошлой осенью, когда он передавал 25 тысяч рублей.  В ближайшее время адвокат предстанет перед судом.

 

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