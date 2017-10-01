В центре Курска такси сбило супружескую пару

18 октября в Курске сбили трех пешеходов. Как рассказал старший инспектор по пропаганде городского Управления ГИБДД Александр Мальцев, первое ДТП произошло примерно в 12.35 возле дома №80 по улице Дзержинского. 25-летний водитель такси «Рено Логан» допустил наезд на семейную пару - 57-летнего мужчину и 54-летнюю женщину. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходов с ранениями различной степени тяжести доставили в 4-ю городскую больницу. Представитель Госавтоинспекции подчеркнул, что водитель был трезв.

Чуть позже, около 15 часов, второе ДТП с участием пешехода зафиксировали на улице Радищева, напротив спорткомплекса "Динамо". 36-летний водитель «Тойоты Рав 4» сбил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. По словам Мальцева, сам автомобилист тоже нарушил ПДД: он двигался по встречке, выбрав для движения полосу для общественного транспорта. Пострадавшую девочку с ранением доставили в больницу. Отмечается, что водитель был трезв.





