поиск по сайту
 

В центре Курска такси сбило супружескую пару

Сегодня, 12:13
В центре Курска такси сбило супружескую пару
18 октября в Курске сбили трех пешеходов. Как рассказал старший инспектор по пропаганде городского Управления ГИБДД Александр Мальцев, первое ДТП произошло примерно в 12.35 возле дома №80 по улице Дзержинского. 25-летний водитель такси «Рено Логан» допустил наезд на семейную пару - 57-летнего мужчину и 54-летнюю женщину. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходов с ранениями различной степени тяжести доставили в 4-ю городскую больницу. Представитель Госавтоинспекции подчеркнул, что водитель был трезв. 
Чуть позже, около 15 часов, второе ДТП с участием пешехода зафиксировали на улице Радищева, напротив спорткомплекса "Динамо". 36-летний водитель «Тойоты Рав 4» сбил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. По словам Мальцева, сам автомобилист тоже нарушил ПДД: он двигался по встречке, выбрав для движения полосу для общественного транспорта. Пострадавшую девочку с ранением доставили в больницу. Отмечается, что водитель был трезв.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама