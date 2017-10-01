Следователи призывают откликнуться пострадавших от банды Волобуева

Первым отделом по расследованию особо важных дел СК возбуждено уголовное дело в отношении лидера уголовно-преступной среды ранее судимого Дмитрия Волобуева по кличке Волобуй, подозреваемого в создании преступного сообщества, а также участников преступного сообщества.

По информации следователей, с июля 2011 по май 2017 года созданным Дмитрием Волобуевым преступным сообществом совершен ряд, в том числе тяжких и особо тяжких, преступлений. На счету банды, в которую входили родной брат Волобуева и люди из его ближайшего окружения, — заказные убийства, поджоги автомобилей, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, мошенничества в отношении предпринимателя и юрлица, вымогательства.

Следствие еще раз обращается к гражданам, пострадавшим от незаконных действий созданного Дмитрием Волобуевым преступного сообщества, обращаться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области.



