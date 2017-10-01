В Курске пройдет «Дорожный форум»

24 октября в Курске состоится «Дорожный форум», где обсудят качество дорог нашего города. Его цель - поиск эффективных финансовых механизмов при планировании ремонта и строительстве дорог, обсуждение вопросов внедрения новых технологий в сфере строительства, реконструкции и эксплуатации автодорог, формирование дорожной политики в муниципалитетах Курской области, привлечение молодежи к инфраструктурным и экономическим проблемам в Курской области.

В рамках экспертного «Дорожного форума» в Курске запланирована работа трех дискуссионных площадок:

«Качество строительства, реконструкции и эксплуатации дорог»;

«Финансирование строительства и эксплуатации дорог»;

«Влияние гражданского общества на качество строительства и эксплуатации дорог».

Участниками станут представители дорожной отрасли, бизнес-сообщества, ученые, журналисты, представители общественных и молодежных объединений.

Форум начнет свою работу 24 октября в 11 часов в ЮЗГУ.



