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В Курске пройдет «Дорожный форум»

Сегодня, 12:34
В Курске пройдет «Дорожный форум»
24 октября в Курске состоится «Дорожный форум», где обсудят качество дорог нашего города. Его цель - поиск эффективных финансовых механизмов при планировании ремонта и строительстве дорог, обсуждение вопросов внедрения новых технологий в сфере строительства, реконструкции и эксплуатации автодорог, формирование дорожной политики в муниципалитетах Курской области, привлечение молодежи к инфраструктурным и экономическим проблемам в Курской области.
В рамках экспертного «Дорожного форума» в Курске запланирована работа трех дискуссионных площадок: 
«Качество строительства, реконструкции и эксплуатации дорог»; 
«Финансирование строительства и эксплуатации дорог»; 
«Влияние гражданского общества на качество строительства и эксплуатации дорог». 
Участниками станут представители дорожной отрасли, бизнес-сообщества, ученые, журналисты, представители общественных и молодежных объединений. 
Форум начнет свою работу 24 октября в 11 часов в ЮЗГУ. 

 

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