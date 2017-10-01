В Курской области в частных домах проверяют печное отопление

Курские спасатели продолжают готовиться к зиме, сейчас они занимаются проверкой домов с печным отоплением. Только в этом году по причине нарушения эксплуатации печей в регионе произошли 13 пожаров. Нередки случаи отравления людей угарным газом.

«Зачастую люди перекаливают печи, вешают вблизи них вещи, которые становятся источниками огня», — отмечают спасатели. Сейчас в Курской области насчитываются порядка 37 тысяч домов с печным отоплением, больше всего в Золотухинском, Рыльском и Льговском районах. В черте Курска располагаются 100 таких домов. А вот в Курчатове и Железногорске печей вовсе нет.

«Уже 40% всех домовладений региона обследованы, 60% из них получили необходимую помощь в ремонте печей», — сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Существуют специальные организации, которые занимаются проверкой дымоходов, ремонтов вентиляционных каналов и прочих элементов. В том случае, если курянам потребовалась помощь в этих вопросах, они должны обратиться в местные сельские советы и администрации.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.

1. Перед началом отопительного сезона все печи должны быть проверены, а в случае неисправности – отремонтированы. Эксплуатация неисправных печей приводит к пожару. Кладку печи, ее ремонт должен производить квалифицированный печник. Не поручайте данную работу случайным людям. Опасно эксплуатировать печи имеющие трещины, повреждения кладки.

2. Одной из причин возникновения пожара может стать горение сажи в дымоходе. Необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона очищать дымоходы и печи от сажи, топки нужно чистить не реже одного раза в три месяца.

3. Печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций здания.

4. Около каждой печи на полу должен быть прибит предтопочный металлический лист размером 70 на 50 сантиментов, широкой стороной к печи. Предтопочный лист не должен иметь прогаров и повреждений.

5. Опасно хранить на печи домашние вещи, сушить дрова. Расстояние от печи до домашних вещей и мебели должно быть не менее 0.7 метра, а от топочного отверстия – не менее 1.25 метра.

6. Не перекаливайте печи. При сильных морозах топите печь несколько раз в день. Не топите печь углем, торфом, газом, если она не предназначена для этого вида топлива.

7. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.