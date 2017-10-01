В Курчатове двое рецидивистов пытались ограбить женщину

В полицию Курчатова поступило сообщение от местной жительницы, что ее попытались ограбить, когда она возвращалась домой. Потерпевшая описала приметы нападавших. На их розыск были ориентированы наружные наряды полиции. Как сообщили в УМВД, после неудачи подозреваемые отправились в магазин, где украли дорогой алкоголь. Охранник заметил преступление и пытался остановить их на выходе. Злоумышленники хотели сбежать, однако к тому моменту подоспели полицейские и задержали воров. Сейчас в отношении двоих ранее судимых жителей Курчатовского района решается вопрос о возбуждении уголовного дела.