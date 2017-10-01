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В Курчатове двое рецидивистов пытались ограбить женщину

Сегодня, 12:48
В Курчатове двое рецидивистов пытались ограбить женщину
В полицию Курчатова поступило сообщение от местной жительницы, что ее попытались ограбить, когда она возвращалась домой. Потерпевшая описала приметы нападавших. На их розыск были ориентированы наружные наряды полиции. Как сообщили в УМВД, после неудачи подозреваемые отправились в магазин, где украли дорогой алкоголь. Охранник заметил преступление и пытался остановить их на выходе. Злоумышленники хотели сбежать, однако к тому моменту подоспели полицейские и задержали воров. Сейчас в отношении двоих ранее судимых жителей Курчатовского района решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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