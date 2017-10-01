Политолог назвал Ксению Собчак кандидатом-спойлером

Информация о том, что на выборах президента России в 2018 году основным соперником главного кандидата будет женщина, появилась еще два месяца назад. Тогда СМИ называли Ксению Собчак одним из возможных кандидатов. Однако та опровергала эти сообщения. И вот накануне телеведущая объявила о решении участвовать в президентской гонке. Это событие стало вполне ожидаемым, уверен доктор политических наук Владимир Слатинов. Нынешней власти, по его мнению, для повышения явки, в первую очередь, в крупных городах, необходим либеральный кандидат. Но при этом он должен быть не опасным для самой власти. В 2012 году такую роль выполнял бизнесмен Михаил Прохоров. Шансы Собчак на выборах оценил Владимир Слатинов и объяснил, почему она решила стать президентом.

Владимир Слатинов: «Ксения Собчак – это тот самый либеральный кандидат для городского класса, который должен повысить явку, поднять с диванов представителей городов, молодёжь, способствовать тому, чтобы они пришли на выборы и проголосовали. При чём уже вчера Собчак сказала, что она не просто кандидат, а кандидат "Против всех". Опять-таки именно этот слоган работает на явку городского класса. Кроме того, очень важно власти заменить Навального. Показать либерального кандидата в условиях, когда Алексей Навальный фактически отстранён от участия в выборах. Собственно, вот эти две задачи и будет реализовывать госпожа Собчак. Другое дело, насколько привлекательным её образ окажется для горожан. Я думаю, здесь не будет однозначного мнения. Много будет зависеть от самого хода кампании. Я думаю, значительная часть именно этой целевой аудитории понимает, что она кандидат не совсем серьёзный. Это кандидат-спойлер, кандидат, за которым не стоит политической партии, у которого нет политической биографии. В отличие от того же Михаила Прохорова, за ней не стоит какой-то серьёзный, большой экономический ресурс. При этом главная идея, которую постулирует сама Собчак, заключается в том, что голос горожан должен быть услышан. Если городской класс посчитает, что именно госпожа Собчак является выражением этого голоса, то, я думаю, определённую часть голосов она в состоянии набрать. Но, честно говоря, пока я не прогнозирую какой-то её высокий результат».

В целом же большинство депутатов и аналитиков сходятся во мнении, что телеведущей не грозит повторить успех Дональда Трампа.



