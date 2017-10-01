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Более 250 мошенничеств зафиксировано в Курске

Сегодня, 13:52
Более 250 мошенничеств зафиксировано в Курске
С начала года в Курске зарегистрировали более 250 мошенничеств. Большая часть этих преступлений совершается бесконтактными способами, то есть с использованием телефона или интернета. Злоумышленники реализуют проверенные схемы и продолжают обманывать доверчивых граждан. По телефону сообщают, что родственник совершил ДТП и требуют деньги за его освобождение из-под стражи. Выдают себя за предпринимателей, которым нужно срочно выкупить груз, задержанный на таможне, берут деньги в долг и исчезают. Но всё чаще мошенники обманом похищают деньги с пластиковых карт курян. Сначала по телефону или в СМС сообщают, что кредитка заблокирована, просят передать данные карты, включая код с оборотной стороны и, получив, таким образом, полный контроль над счётом, совершают кражу. Сотрудники УМВД призывают курян быть бдительными, не разглашать свои персональные данные и согласовывать любые действия финансового характера с близкими или родственниками. О любых попытках совершения мошенничеств необходимо незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02, с мобильного 102.

 

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