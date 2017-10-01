Куряне просят отключить отопление

Жители Курска просят отключить отопление в жилых домах после того, как на улице потеплело. В «Квадре» сообщили, что поступило уже около 20 таких звонков. При всем желании пойти навстречу горожанам теплоэнергетики не могут. Запуск и отключение тепла – процесс сложный и затратный. Так что курянам придется потерпеть – перекрывать батареи, если есть такая возможность, или открывать форточки. К слову, еще несколько дней назад горожане сильно возмущались по поводу отсутствия тепла в квартирах. Но тогда было заметно прохладнее. По данным «Квадры», сегодня без отопления в Курске остаются 5 домов. Как пояснили в компании, процесс тормозят управляющие компании, не подготовившие здания к запуску тепла. В самое ближайшее время проблему обещают решить.