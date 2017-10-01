МРСК Центра за восемь месяцев исполнила 26 тысяч договоров техприсоединения

В ПАО "МРСК Центра" подведены итоги работы по технологическому присоединению (ТП) к электрическим сетям за восемь месяцев 2017 года. В январе-августе специалисты компании исполнили 26 тысяч договоров техприсоединения. Суммарная присоединенная мощность по исполненным договорам составила 535 МВт.

Общая выручка МРСК Центра от техприсоединения за восемь месяцев составила 819 млн. рублей без НДС, что на 68% выше плановых показателей. Обеспечению таких хороших финансовых результатов в значительной степени способствовало успешное выполнение компанией договоров по ТП крупных и значимых объектов.

В их числе - цех по переработке мяса птицы ООО "Белая птица - Белгород", семенной завод ОАО ПМК "Союзпарфюмерпром", завод по производству и переработке мяса холдинга «ПромАгро» (один из крупнейших производителей свинины Черноземного региона и поставщиков мяса на рынке РФ) в Белгородской области; комплекс подготовки и хранения семенного фонда производительностью до 20 тысяч тонн в год ООО «Семенные Глобальные Технологии» и птицеводческая ферма по выращиванию индейки мощностью 50 000 голов в год ООО «Кривец-птица» в Липецкой области; предприятие по переработке мяса ООО "Филье Проперти" мощностью около 70 тыс. тонн мяса в год (дочернее предприятие компании «Ашан») и объекты ОАО «Птицефабрика «Иловайская» и агрохолдинга «Терра де Люкс» в Тамбовской области; комплекс по выращиванию грибов ООО «Грибная радуга» проектной мощностью до 12 тысяч тонн в год и свинокомплекс «Машкинский» (входит в ГК «АгроПромкомплектация») в Курской области; Центр Космической Связи «Дубна» в Тверской области. Также к сетям был присоединен ряд крупных объектов жилищного строительства, социальной и коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, в указанный период компания завершила масштабный проект по созданию электросетевой инфраструктуры для самых крупных в Центральном федеральном округе предприятий по выращиванию и переработке мяса птицы, созданных на базе ООО «Тамбовская индейка» и ОАО «Токаревская птицефабрика». Работы велись в рамках подписанного в 2015 году концессионного соглашения между МРСК Центра и администрацией Тамбовской области, ставшего первым примером государственно-частного партнерства в электросетевом комплексе. Для электроснабжения комплекса «Тамбовская индейка» производственной мощностью 50 тысяч тонн мяса индейки в год энергетики построили 180 км линий электропередачи 6-10 кВ и 19 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ суммарной мощностью 33,7 МВА. Основная часть объектов комплекса уже подключена к сетям, один объект – площадка откорма № 9 - будет подключен по мере завершения строительства, запланированного на конец 2017 года. Для обеспечения выдачи мощности Токаревской птицефабрики производительностью 150 тысяч тонн мяса птицы МРСК Центра была построена и в 2016 году введена в эксплуатацию подстанция 110/10 кВ «Фабричная».

Выполняя свои обязательства по своевременному технологическому присоединению к сетям крупных промышленных объектов и производственных площадок, жилья, объектов малого и среднего бизнеса МРСК Центра вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития регионов ЦФО.



