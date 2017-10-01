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Две курские школы вошли в топ-300 лучших сельских школ России

Сегодня, 08:06
Две курские школы вошли в топ-300 лучших сельских школ России
Московский центр непрерывного математического образования подготовил рейтинг «300 сельских общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников». В топ-300 вошли две школы Курской области. Это Беловская средняя общеобразовательная школа и Лицей-интернат поселка имени Маршала Жукова. При подготовке списка исследователи использовали результаты обязательного госэкзамена в 9-м классе и результаты заключительного и регионального туров Всероссийской олимпиады школьников.

 

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