Две курские школы вошли в топ-300 лучших сельских школ России

Московский центр непрерывного математического образования подготовил рейтинг «300 сельских общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников». В топ-300 вошли две школы Курской области. Это Беловская средняя общеобразовательная школа и Лицей-интернат поселка имени Маршала Жукова. При подготовке списка исследователи использовали результаты обязательного госэкзамена в 9-м классе и результаты заключительного и регионального туров Всероссийской олимпиады школьников.