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Завтра в Курске пройдет последняя плодоовощная ярмарка

Сегодня, 08:08
Завтра в Курске пройдет последняя плодоовощная ярмарка
Завтра в Курске состоится последняя плодоовощная ярмарка «Осень-2017». Подобные ярмарки уже проводились в нашем городе, Железногорске, Курчатове, Льгове, Щиграх, а также в районах области. В субботу у курян будет возможность сделать запас экологически чистых продуктов местного производства по приемлемым ценам. По традиции ярмарка пройдет во всех округах. Торговля будет организована на улицах Станционная, Менделеева, Бойцов 9-й дивизии, Литовская, площадях Рокоссовского и Комарова. На предстоящей ярмарке больший акцент будет сделан на мясо, домашнюю птицу и готовые изделия. Также куряне смогут приобрести картофель, свеклу, морковь, капусту, лук, говядину, свинину, птицу, рыбу, а также широкий ассортимент хлебобулочных, колбасных изделий, молокопродуктов, копченостей. Ярмарочная торговля начнется с 8 утра.

 

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