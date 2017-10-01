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Курянин оказался на скамье подсудимых за «шпионские очки»

Сегодня, 08:09
Курянин оказался на скамье подсудимых за «шпионские очки»
Суд вынес приговор 44-летнему курянину. Как сообщили в прокуратуре, в конце 2016 года мужчина через Интернет приобрел солнцезащитные очки, в оправе которых размещена миниатюрная видеокамера. Получив заказ в почтовом отделении, он решил продать устройство, вновь обратившись к помощи всемирной Сети. Незаконную деятельность курянина пресекли  сотрудники правоохранительных органов. Суд назначил мужчине наказание в виде одного года ограничения свободы. Напомним, продажа и покупка шпионских гаджетов в России запрещены законом.

 

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