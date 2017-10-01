Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин встретился с губернатором Белгородской области Евгением Савченко

19 октября 2017 года, г. Белгород. Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин с рабочим визитом посетил Белгородскую область. В ходе визита состоялась его встреча с губернатором Евгением Савченко. Владимир Викторович поздравил Евгения Степановича с победой на недавних выборах, а также проинформировал руководителя региона об основных показателях работы Сбербанка.

По словам Владимира Салмина, встреча с Евгением Савченко должна дать старт нескольким мощным инвестпроектам.

- С Белгородской областью у нас традиционно очень интенсивные и конструктивные взаимоотношения в плане инвестиционного кредитования, - рассказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. - На встрече с губернатором мы обсуждали ряд проектов общей стоимостью порядка 45 миллиардов рублей. По нашим расчётам их реализация должна начаться в конце этого года – начале следующего.

Кредитный портфель Сбербанка в регионе сегодня составляет порядка 145 млрд рублей. Сумма инвестиций только за 9 месяцев 2017 года в проекты АПК на территории Белгородской области со стороны Центрально-Черноземного банка превышает 10 млрд рублей.

На встрече также отмечалась важность реализации совместного проекта «Безналичный мир Белогорья» и возможность обучения в Корпоративном университете Сбербанка государственных служащих региона.

По окончании встречи с губернатором состоялось общение с журналистами ведущих СМИ области. В частности, много внимания было уделено программе «Безналичный мир Белогорья» - одного из наиболее масштабных совместных проектов власти и финансовых организаций региона, который предусматривает достижение 50-процентного порога безналичных платежей в общем объёме расчётов на территории области. В России программа уникальна. Ведётся конструктивная работа, в короткие сроки Сбербанком реализуется целый ряд инициатив.

- По доле платежей с помощью банковских карт на транспорте Белгород вышел на первое место по России. В целом мы проанализировали ситуацию. Она в Белгородской области достаточно уникальна – свыше 90 % жителей имеют не одну, а несколько карт. То есть инструменты у населения есть. Наша задача вместе с другими банками в достаточно короткие сроки значительно расширить инфраструктуру и обеспечить доступность таких возможностей для населения, – рассказал Владимир Салмин.























