За кражу причала со Стрелецкого озера курянина отправили на исправработы

Кировский районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего мужчины. Как сообщили в прокуратуре, он признан виновным в хищении чужого имущества, совершенного с причинением значительного ущерба. Молодой человек в июне обнаружил на озере в Курске два металлических понтона, которые использовались в качестве лодочного причала. Он решил похитить их, для чего заказал большегрузный автомобиль, в который погрузил два причала. Похищенное имущество он сдал в скупку лома металла. Своими действиями курянин причинил собственнику ущерб, который превысил 70 тысяч рублей.

Суд приговорил его к двум года исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.