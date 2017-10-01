«Наша Версия»: Зампреда ЦБ Поздышева ждет отставка

В вышедшем накануне материале «Версии» отмечается, что в ряде телеграмм-каналов (в частности, «Кролик с Неглинной» и «Экономика РФ») была опубликована информация о скорой отставке заместителя председателя Банка России Василия Поздышева. В частности, предполагается, что главной причиной его грядущей отставки стала деятельность чиновника против частного банковского сектора, приведшая к снижению ликвидности.

Стоит отметить, что слухи о громких отставках и кадровых перестановках среди элиты, распространяемые через этот мессенджер, неоднократно впоследствии подтверждались. Их с полной уверенностью можно назвать полноценными инсайдами.

Напомним, что деятельность Поздышева, вовремя не оказавшего помощь «Татфондбанку», запоздалый (на фоне ранних сообщений о проблемах в компании) ввод временной администрации, банкротство уже стоила Агентству по страхованию вкладов 54 млрд. рублей. Это самая крупная по объему сумма, выплаченная Аегнтством в качестве компенсации вкладчиков. Кроме того, неоднократно работала схема с участием подконтрольных ЦБ СМИ. Когда перед непосредственным шантажом какой-либо финорганизации появляется «нудный» материал с сообщением о проблемах в той или иной кредитной организации. Особенно активно в связке с зампредом ЦБ работала автор «Ведомостей» Дарья Борисяк. Жертвами этой схемы стали банк «Югра», ФК «Открытие» и «Бинбанк».

Напомним, что, когда деятельностью Поздышева заинтересовалась Генпрокуратура, он неожиданно уехал за границу. Оказалось, у чиновника есть французское гражданство. Спасет ли оно его теперь, в случае, если его дни на посту зампреда ЦБ сочтены?

Источник материала - https://versia.ru/otstavka-budet-luchshim-vyxodom-dlya-zampreda-cb-pozdysheva