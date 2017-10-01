поиск по сайту
 

В Железногорске найденных козу и козленка вернули хозяевам

Сегодня, 13:08
В Железногорске найденных козу и козленка вернули хозяевам
Дали о себе знать владельцы козы и козленка, чьи питомцы в конце прошлой недели забрели в одну из многоэтажек в Железногорске. Сразу найти хозяев не удалось, поэтому полиция на время разместила животных в изоляторе временного содержания. Как сообщает "ДДД" со ссылкой на представителя железногорской полиции, владельцами животных оказалась многодетная семья. Хозяева узнали о местонахождении козы с козленком из СМИ и сразу обратились в полицию. Напомним, 15 октября жители одного из домов по улице Ленина города горняков сообщили в дежурную часть, что к ним на девятый этаж зашли коза и козленок. Жильцы боялись, что животные могут боднуть кого-нибудь и попросили принять меры. Полицейские забрали четвероногих в отдел.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама