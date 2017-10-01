В Железногорске найденных козу и козленка вернули хозяевам
Сегодня, 13:08
Дали о себе знать владельцы козы и козленка, чьи питомцы в конце прошлой недели забрели в одну из многоэтажек в Железногорске. Сразу найти хозяев не удалось, поэтому полиция на время разместила животных в изоляторе временного содержания. Как сообщает "ДДД" со ссылкой на представителя железногорской полиции, владельцами животных оказалась многодетная семья. Хозяева узнали о местонахождении козы с козленком из СМИ и сразу обратились в полицию. Напомним, 15 октября жители одного из домов по улице Ленина города горняков сообщили в дежурную часть, что к ним на девятый этаж зашли коза и козленок. Жильцы боялись, что животные могут боднуть кого-нибудь и попросили принять меры. Полицейские забрали четвероногих в отдел.