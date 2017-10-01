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За кражу светодиодной вывески курянин проведет в колонии почти два года

Сегодня, 14:31
За кражу светодиодной вывески курянин проведет в колонии почти два года
Осужден 26-летний житель Курска, который похитил вывеску со здания шиномонтажа. Ранее молодой человек был неоднократно судим за аналогичные преступления. Однако в этот раз курянин не имел корыстного умысла, а украл светодиодные буквы из чистого интереса. Преступление произошло на Литовской. Как сообщили в прокуратуре, сняв со здания шиномонтажа вывеску ценой 58 тысяч рублей, горожанин отправился к себе домой, но по дороге встретил экипаж ППС. Попытка убежать от сотрудников не увенчалась успехом, фигурант на момент совершения преступления был пьян, его задержали неподалеку от места преступления – около курской школы картинга. По решению Промышленного районного суда Курска следующие 1 год 9 месяцев парень проведет в колонии общего режима.

 

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