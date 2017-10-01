ПСБ дал клиентам возможность совершения бесконтактных платежей
Сегодня, 15:00
В середине этого лета Промсвязьбанк, стараясь идти в ногу со временем и технологиями, которые сегодня используются во многих сферах, заявил о создании инновационной для банковской системы технологии, получившей название Apple Pay. Она открывала перед клиентами банка новые возможности, позволяющие совершать банковские операции бесконтактным путём. Подобная система активно используется крупными европейскими банками, и особо приятно, что из отечественных банков именно кредитная организация братьев Ананьевых решила предоставить своим клиентам эту услугу.
Благодаря ей, клиенты банка, которые пользуются корпоративными картами Mastercard, теперь будут иметь возможность производить мгновенную оплату через Apple Pay. Каких-то ограничений относительно того, какие это могут быть платежи, пока нет. Это могут быть Интернет платежи, оплата товаров и услуг.
Если раньше для проведения этих платежей необходимо было отправляться в банковское отделение, то сегодня клиенты Промсвязьбанка могут не тратить время на посещение банка. Главное, чтобы карта обладателя была активна и не заблокирована, он был в курсе особенностей использования технологией Apple Pay, а также у него было соответствующее мобильное устройство