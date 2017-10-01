Замглавы сельсовета приписала осужденному часы отработки

Жителя Железногорского района осудили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не в первый раз сел за руль пьяным, поэтому в качестве наказания суд определил ему 240 часов обязательных работ. Вместо того, чтобы честно отбывать наказание, нарушитель и тут решил обойти закон. Он договорился с заместителем главы местного сельсовета, чтобы та внесла в табель ложные сведения. И женщина «приписала» ему 60 часов. Но подлог раскрылся. Замглавы сельсовета предстала перед судом. Теперь она заплатит 80 тысяч рублей штрафа, а «пьяный водитель» все же потрудится на благо общества.



