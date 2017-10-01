Курскэнерго через суд расторгло договор на техприсоединение из-за невыполнения заявителем техусловий

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» через суд добился расторжения договора на технологическое присоединение (ТП) с ООО «ЭкоИнвестПроект» из-за неисполнения заявителем технических условий. Предприятие не выполнило мероприятия по технологическому присоединению в пределах границы своего участка. Теперь ему надлежит выплатить энергетикам убытки, превышающие 82 тысячи рублей, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 9280 рублей.

В 2012 году ООО «ЭкоИнвестПроект» обратилось в Курскэнерго с заявкой на подключение к сетям вводного устройства проектируемой трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ, которая, как предполагалось будет снабжать электроэнергией мусоросортировочный и перерабатывающий комплекс в Курском районе Курской области.

Договор был подписан в январе 2013 года. Курскэнерго своевременно выполнило все мероприятия, необходимые для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, о чем уведомило его письмом.

Однако, ООО «ЭкоИнвестПроект» в свою очередь не выполнило свою часть мероприятий, предусмотренных договором ТП и техническими условиями к нему. Не ответило предприятие и на письмо Курскэнерго с предложением расторгнуть договор об осуществлении ТП к электрическим сетям, а также возместить понесенные филиалом убытки.

Уклонение заявителя от исполнения своих обязательств, предусмотренных договором ТП, послужило основанием для обращения энергетиков в Арбитражный суд Курской области, который принял решение о расторжении данного договора.

В настоящее время в Арбитражном суде Курской области и в суде города Курчатова рассматриваются еще два иска Курскэнерго о расторжении договора ТП и возмещении убытков на общую сумму 281 941,14 руб. В первом случае ответчик АО «Газпром Газораспределение Курск», во втором - частный предприниматель.

Всего с января по сентябрь 2017 года включительно не исполнили свои обязательства по договорам техприсоединения 143 заявителя. Они либо оказались не готовы к подключению, либо вообще не выходят на связь с сетевым предприятием.

«Курскэнерго несет финансовые и временные потери, вкладывая в строительство и реконструкцию электросетей и энергообъектов силы и средства, которые могут быть использованы для технологического присоединения потенциальных клиентов, действительно заинтересованных в подключении к электросетям, - подчеркнул заместитель директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» по реализации и развитию услуг Сергей Севрюков. – Поэтому мы будем принимать все меры, предусмотренные законодательством, к тем заявителям, которые систематически не выполняют условия договора технологического присоединения.