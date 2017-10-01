Из аптеки похитили куб с пожертвованиями для больных детей

Благодаря неравнодушным курянам полицейские по горячим следам раскрыли кражу куба с пожертвованиями для больных детей. Преступление было совершено в аптеке на улице Карла Маркса, когда в торговом зале не было посетителей и провизоров. Злоумышленники оторвали куб от стола, где он был закреплён, и сумели скрыться незамеченными. Двух молодых людей с похищенным в руках заметили на улице прохожие, которые позвонили в полицию. Если бы этого не произошло, воры успели бы избавиться от улик. Сотрудники уголовного розыска сумели оперативно задержать подозреваемых и изъять куб, в котором было чуть более 7 тысяч рублей. К материалам уголовного дела приобщили записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как молодые люди перемещаются с похищенным по улице. За кражу, совершённую группой лиц, каждому из подозреваемых суд может назначить наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.



