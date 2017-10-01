Коммерсант: Структуры Хотина всегда платят свои долги

Корреспонденты «Ъ» связались с представителями Сбербанка, «Россельхозбанка» и «Глобэкса», в которых кредитуются структуры бизнесмена Алексея Хотина. Во всех трех банках журналистам подтвердили, что все кредиты обслуживаются качественно, обязательства по ним выполняются в установленные сроки.

Напомним, что на этой неделе «Альфа-банк» в судебном порядке затребовал у структур Алексея Хотина досрочную выплату в 2.6 млрд. рублей. В свою очередь, пресс-служба Хотина заявила, что все долговые обязательства по отношению к «альфовцам» эти структуры выполняют.