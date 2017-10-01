Конфликт из-за парковки привел к поджогу внедорожника

Сегодня в Курске сгорел внедорожник. Информация о пожаре поступила в "Службу спасения 112" около 15 часов. Инцидент произошел на улице Бойцов 9 Дивизии. На место происшествия направились пожарные, сотрудники полиции, скорая помощь и работники электрических сетей. Когда представители экстренных служб прибыли, выяснилась, что пламенем объят автомобиль «Toyota Land Cruiser». Пожар потушили, обошлось без пострадавших. По информации МЧС, огнем поврежден моторный отсек, крылья, капот и передние колеса внедорожника. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

По мнению местных жителей, внедорожник был подожжен специально из-за конфликта на почве парковки. Как пишет "46ТВ" со ссылкой на областное Управление МВД, в полиции подтвердили версию поджога и сообщили о задержании подозреваемого.

