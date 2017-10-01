Василий Поздышев может покинуть должность зампреда ЦБ

Популярные телеграмм-каналы несколько дней назад распространили сведения, что зампред Центробанка Василий Поздышев в ближайшее время будет отправлен в отставку. Деятельность банкира всё чаще становится предметом обсуждения в СМИ и блогах.

К примеру, журналисты не единожды назвали Василия Анатольевича замешанным в историях с разорением банковских структур «Открытие», «Бинбанк» и «Югра».

Пять дней назад в мессенджере опубликовали первые слова о грядущей отставке зампреда ЦБ. Канал «Кролик с Неглинной» передал, что предпосылками увольнения Поздышева стали манипуляции против частных банков и понижение ликвидности.

О прекращении деятельности крупных банков в последнее время говорится много, но журналисты, можно сказать, обошли стороной инцидент с «Темпбанком». Эта банковская структура, будучи устойчивой, развалилась благодаря стараниям Василия Анатольевича. За это зампреду, по-видимому, причитается жесткое наказание – известно, что банк сотрудничал с правительством РФ. «Темпбанк» работал, в основном, с кредитованием бизнеса, а также заключал внешнеторговые сделки российских предпринимателей и иностранных бизнес-компаний, которые были под влиянием санкций. Дальнейшая схема заключения аналогичных сделок теперь неизвестна.

О связях Поздышева с международной банковской ситемой BNP Paribas было известно до его вступления на должность зампреда ЦБ. В связи с этим на Поздышева рассчитывали, что он сможет обеспечить более тесное партнерство российских и иностранных банков вопреки санкциям. Но ситуация сложилась иначе – зампред поспособствовал тому, что банки других государств стали разрывать отношения с Россией.

Поздышев предстает отрицательной фигурой в финансовой системе страны не только по предположениям. Появились официальные подтверждения его действий. Так, статья газеты «Версия» рассказывает о взяточничестве банкира, а Генеральная прокуратуры страны намерена взять под контроль деятельность Поздышева. В силу этих обстоятельств Василий Анатольевич поспешил на время сбежать из России.

О дальнейшей судьбе Поздышева пока трудно что-либо сказать. Но журналисты уверены – ему непременно нужно «отдохнуть» не во Франции, а в северных районах нашей страны.



Источник: https://www.pravda.ru/bigness/20-10-2017/1351360-pozdyshev-0/