Курской вдове ветерана вернули ордена

Сотрудники полиции вернули курской пенсионерке ордена, о пропаже которых она заявляла. Женщина сообщила, что в её квартиру пришли люди в военной форме, представились сотрудниками военкомата и якобы забрали с собой ордена её мужа, ветерана Великой Отечественной войны. Среди наград был орден маршала Жукова и Красной звезды. Как отметили в УМВД, информация о совершении преступления не подтвердилась. Сотрудники уголовного розыска установили, что около 10 лет назад женщина сама передала награды своему гражданскому супругу и в силу преклонного возраста об этом забыла. После смерти мужчины ордена хранились у его дочери, где и были изъяты полицейскими. Вдове ветерана вернули все награды, по факту произошедшего вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.



