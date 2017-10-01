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Курской вдове ветерана вернули ордена

Вчера, 11:29
Курской вдове ветерана вернули ордена
Сотрудники полиции вернули курской пенсионерке ордена, о пропаже которых она заявляла. Женщина сообщила, что в её квартиру пришли люди в военной форме, представились сотрудниками военкомата и якобы забрали с собой ордена её мужа, ветерана Великой Отечественной войны. Среди наград был орден маршала Жукова и Красной звезды. Как отметили в УМВД, информация о совершении преступления не подтвердилась. Сотрудники уголовного розыска установили, что около 10 лет назад женщина сама передала награды своему гражданскому супругу и в силу преклонного возраста об этом забыла. После смерти мужчины ордена хранились у его дочери, где и были изъяты полицейскими. Вдове ветерана вернули все награды, по факту произошедшего вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

 

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