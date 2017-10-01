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Отлетевшее колесо тягача спровоцировало аварию с четырьмя пострадавшими

Вчера, 11:51
Отлетевшее колесо тягача спровоцировало аварию с четырьмя пострадавшими
Вечером 20 октября в Медвенском районе отлетевшее колесо тягача спровоцировало аварию с четырьмя пострадавшими. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло около 9 часов на 555 км трассы М-2 «КРЫМ». У седельного тягача МАН с полуприцепом, который ехал в сторону Курска, оторвалось колесо задней оси слева. Оно столкнулось с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Рено Симбол». Травмы получили 33-летняя женщина-водитель легковушки, а также три ее пассажира 17, 30 и 46 лет. Их с ранениями различной степени тяжести доставили в ближайшую райбольницу.

 

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