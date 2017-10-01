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За выходные на дорогах Курска пострадали три пешехода

Вчера, 12:23
За выходные на дорогах Курска пострадали три пешехода
За выходные в Курске три пешехода получили ранения. Как рассказал старший инспектор по пропаганде отдела городского Управления ГИБДД Александр Мальцев, в 4 утра 21 октября первое ДТП случилось на 529-километре трассы «Москва — Белгород». 57-летний водитель автобуса «МАЗ», двигаясь со стороны Белгород в направлении Москвы, наехал на 29-летнего парня, пересекавшего проезжую часть по регулируемому переходу на красный сигнал светофора. Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу. Пjдчеркивается, что водитель был трезв.
Вечером 21 октября 45-летний водитель «Мицубиси Легнум» напротив дома №102 по улице 2-я Новоселовка совершил наезд на 36-летнего мужчин. Пешеход с ссадинами и ушибами был доставлен в больницу. 
22 октября около 13 часов авария случилась в центре Курска. 30-летняя курянка за рулем «Киа Рио» ехала по улице Радищева со стороны Московской площади в направлении улицы Павлова. Напротив дома №115-а иномарка сбила 20-летнего парня, переходившего дорогу по "зебре". Он получил ссадины и ушибы, «скорая» отвезла его в больницу. 

 

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