80-летняя курянка умерла на остановке "Площадь Рокоссовского"

Трагедия произошла 21 октября в Курске на остановке «Площадь Рокоссовского». По словам очевидцев, у пожилой женщины неожиданно пошла кровь из рта и носа, она стала терять сознание и при падении ударилась о тротуар. Ей пытались оказать помощь прохожие, но до приезда врачей 80-летняя пенсионерка скончалась. В УМВД пояснили, что никакого криминала нет. Причиной гибели женщины, по предварительной информации, стали нарушение мозгового кровообращения и высокое давление.

фото — Евгений Швыркин

