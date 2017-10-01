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80-летняя курянка умерла на остановке "Площадь Рокоссовского"

Вчера, 12:26
80-летняя курянка умерла на остановке
Трагедия произошла 21 октября в Курске на остановке «Площадь Рокоссовского». По словам очевидцев, у пожилой женщины неожиданно пошла кровь из рта и носа, она стала терять сознание и при падении ударилась о тротуар. Ей пытались оказать помощь прохожие, но до приезда врачей 80-летняя пенсионерка скончалась. В  УМВД пояснили, что никакого криминала нет. Причиной гибели женщины, по предварительной информации, стали нарушение мозгового кровообращения и высокое давление. 
 
 
фото — Евгений Швыркин

 

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