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За три дня на курских дорогах задержаны 42 пьяных водителя

Вчера, 12:33
За три дня на курских дорогах задержаны 42 пьяных водителя
В выходные в нашей области инспекторы ГИБДД проверяли водителей на трезвость. 20 октября только в Курске за нахождение в состоянии опьянения отстранили от управления транспортом четырех водителей. Всего же с 20 по 22 октября в регионе были задержаны 42 человека, которые сели за руль нетрезвыми. 3 водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще 3 водителя задержаны за повторное нарушение. Они ответят перед законом уже по статье Уголовного кодекса. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения сообщать о водителях, которые ведут себя неадекватно,  по телефонам 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02. 

 

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