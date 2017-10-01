За три дня на курских дорогах задержаны 42 пьяных водителя

В выходные в нашей области инспекторы ГИБДД проверяли водителей на трезвость. 20 октября только в Курске за нахождение в состоянии опьянения отстранили от управления транспортом четырех водителей. Всего же с 20 по 22 октября в регионе были задержаны 42 человека, которые сели за руль нетрезвыми. 3 водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще 3 водителя задержаны за повторное нарушение. Они ответят перед законом уже по статье Уголовного кодекса. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения сообщать о водителях, которые ведут себя неадекватно, по телефонам 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.