В Курске нетрезвого рабочего затянуло в станок

За полтора осенних месяца в Курской области произошло шесть тяжелых несчастных и один смертельный случай на производстве. Комиссии с участием специалистов регионального отделения Фонда социального страхования рассматривают серию происшествий, ставших причиной травм на рабочем месте. Если они будут признаны страховыми, соцстрах готов оплатить лечение и реабилитацию пострадавших.

13 сентября в Медвенском районе на территории крытого тока погрузчик, сдавая задним ходом, зацепил подсобную рабочую. 46-летнюю женщину госпитализировали с переломом тазобедренного сустава.

27 сентября на предприятии Курска, производящем полимерную продукцию, фрезерный станок затянул спецодежду 53-летнего оператора линии. Работник получил рваную рану легкого. Возможно, этому ЧП поспособствовало нетрезвое состояние пострадавшего.

2 октября в Щиграх на предприятии по установке промышленных фильтров двое рабочих сваривали изнутри пластиковый отстойник. Когда один из напарников покинул рабочее место, конструкция из-за смещения центра тяжести опрокинулась. Оставшийся внутри сварщик получил компрессионный перелом позвоночника.

5 октября на трассе между деревнями Каменка и Усланка Обоянского района столкнулись два груженых КамАЗа с прицепами. Погиб 22-летний водитель одной из машин.



