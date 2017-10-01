Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин встретился с врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым

20 октября 2017 года, г. Орел. Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин посетил с рабочим визитом Орловскую область. В ходе поездки состоялась его встреча с врио губернатора Андреем Клычковым. В состоявшихся переговорах принял участие управляющий Орловским отделением ПАО Сбербанк Ярослав Скирта.

Владимир Салмин поздравил Андрея Клычкова с назначением на пост врио губернатора и проинформировал его об основных показателях работы Сбербанка в Орловской области.

Сбербанк не только является одним из самых крупных налогоплательщиков области, но и активно участвует в развитии финансового сектора. Так, доля Центрально-Черноземного банка на рынке ипотечного кредитования региона сегодня превышает 63%. Этот показатель выше, чем в целом по стране. Всего с начала года благодаря Сбербанку в Орловской области новоселье справили более 2300 семей.

Владимир Салмин подчеркнул, что сегодня более 60% работающего населения Орловской области получают заработную плату на банковские карты Сбербанка. 78% пенсионеров обслуживаются в Сбербанке. Активно развиваются дистанционные сервисы. Более 1,3 млн. платежей осуществляются через Интернет, платежные терминалы и сервис «Автоплатеж». Почти три тысячи торговых предприятий области принимают к оплате банковские карты через оборудование Сбербанка. Активное развитие безналичных платежей способствует сокращению теневого сектора экономики, повышает собираемость налогов.

Владимир Салмин отметил, что работа банка в регионе будет и впредь способствовать развитию экономики Орловской области, новых технологий в банковской сфере, повышению уровня и качества жизни всех его жителей.

В ходе встречи Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин вручил врио губернатора Орловской области Андрею Клычкову банковскую карту «Мир», поблагодарив за то, что Сбербанк выбран в качестве оператора. До конца года в регионе будет выдано 79 тысяч таких карт.

Затем состоялся традиционный пресс-подход с участием ведущих СМИ региона. Больше всего журналистов интересовали новые технологии, которые сегодня внедряет Сбербанк, в том числе и в Орловской области. В частности, кампусный и транспортный проекты, «Безналичный мир» с выпуском карт «Мир», развитием сети эквайринга и появлением безналичных ВСП.

Не обошли журналисты стороной и тему совместных социальных проектов. Ярослав Скирта поделился планами уже на предстоящий год и обозначил, что одно из главных спортивных мероприятий Сбербанка «Зеленый марафон» в 2018 году будет проходить, в том числе, и на Орловской земле. Эту инициативу с готовностью поддержал врио губернатора Андрей Клычков, стороны договорились о сотрудничестве в реализации этого важного социального мероприятия.



