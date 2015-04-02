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Двое курян попались при разборе чужой «Калины» на запчасти

Вчера, 14:08
Двое курян попались при разборе чужой «Калины» на запчасти
По подозрению в совершении кражи полиция задержала двух курян. Одному 21 год, другому – 29 лет. После наступления темноты они пытались разукомплектовать «Ладу Калину» во дворе дома по улице Комарова. Машина стояла без колёс, и злоумышленники решили, что за ней никто не следит и совершить преступление будет несложно. После того, как они демонтировали панель приборов и задние фары, суету в своём дворе заметил хозяин автомобиля. Он вызвал стражей порядка, и подозреваемых удалось задержать с поличным. Всё изъятое имущество после проведения следствия установят на «Ладу» обратно. За кражу, совершённую группой лиц, каждому из молодых людей грозит до 5 лет лишения свободы.

 

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