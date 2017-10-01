Украинец открыл огонь по курским пограничникам

Курская область снова в федеральных новостях из-за инцидента на границе с Украиной. Украинца ранили при попытке незаконно пересечь границу с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Во время задержания 31-летний мужчина отстреливался. Он также намеревался скрыться на территории Украины. "В ходе завязавшейся перестрелки получил огнестрельные ранения средней степени тяжести", — говорится в сообщении. При обыске у него изъяли два пистолета и пять ручных гранат. Кроме того, при нем нашли 50 патронов калибра 5,45 миллиметра и 26 ампул с жидким веществом серого цвета (предположительно ртуть).

Напомним, 30 сентября в поселке Теткино произошло столкновение пограничников с группой неизвестных, которые открыли огонь. Один из нападавших подорвал себя, другого удалось задержать. В этом бою погиб курский пограничник.