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Украинец открыл огонь по курским пограничникам

Вчера, 14:37
Украинец открыл огонь по курским пограничникам
Курская область снова в федеральных новостях из-за инцидента на границе с Украиной. Украинца ранили при попытке незаконно пересечь границу с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Во время задержания 31-летний мужчина отстреливался. Он также намеревался скрыться на территории Украины. "В ходе завязавшейся перестрелки получил огнестрельные ранения средней степени тяжести", — говорится в сообщении. При обыске у него изъяли два пистолета и пять ручных гранат. Кроме того, при нем нашли 50 патронов калибра 5,45 миллиметра и 26 ампул с жидким веществом серого цвета (предположительно ртуть).
Напомним, 30 сентября в поселке Теткино произошло столкновение пограничников с группой неизвестных, которые открыли огонь. Один из нападавших подорвал себя, другого удалось задержать. В этом бою погиб курский пограничник.

 

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