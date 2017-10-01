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Перестрелка в Курской области на границе с Украиной - фото с места происшествия

Вчера, 17:09
Перестрелка в Курской области на границе с Украиной - фото с места происшествия
Курские пограничники задержали 31-летнего гражданина Украины, который незаконно пересек государственную границу из Украины в РФ. Ранее мы уже об этом рассказывали. В ведомстве обнародовали фотографии с места происшествия. При задержании украинец пытался отстреливаться и скрыться на территории Украины. В перестрелке мужчина получил огнестрельные ранения средней степени тяжести. У нарушителя границы полицейские обнаружили два пистолета, пять гранат, 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 амлул, предположительно, с ртутью. В настоящий момент гражданин Украины задержан.

 

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