Курское Погрануправление уведомило Украину об инциденте на границе

В украинских и российских СМИ распространяются комментарии официального представителя Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна о задержания курскими пограничниками 31-летнего гражданина Украины. В них Слободян заявляет о том, что «… от российской стороны пока мы также не получали каких-то подтверждений этой информации». Однако 22 октября украинская сторона письменно информирована о факте задержания - заявили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Курской области и предоставила подтверждение. Таким образом, в очередной раз спикером украинского пограничного ведомства распространена не соответствующая действительности информация.

Ранее мы рассказывали: гражданин Украины пытался незаконно пересечь попасть в Россию и оказал вооруженное сопротивление при задержании. В ходе перестрелки мужчина получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу. При нем были два пистолета, 5 гранат, патроны и ампулы предположительно с ртутью. Курские пограничники не пострадали. Инцидент произошел 21 октября в Глушковском районе.