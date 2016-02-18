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В кинотеатр «Юность» возвращается клуб «Встреча»

Сегодня, 08:19
В кинотеатр «Юность» возвращается клуб «Встреча»
25 октября в Курске возобновляются киноклубные показы. Они возвращаются в кинотеатр «Юность», где 37 лет назад начинал свою работу киноклуб «Встреча». Ранее он заседал в киноцентре имени Щепкина. В мае его ликвидировали, здание передали в управление муниципального концертно-творческого центра «Звёздный». В пресс-службе мэрии сообщили, что 25 октября в киноклубе «Встреча» состоится просмотр и обсуждение фильма Бориса Хлебникова «Аритмия». Эта лента получила Гран-при «Кинотавра» и приз за лучшую мужскую роль. Начало в 19.00. Справки по телефонам: 54-59-35, 54-59-37.

 

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