В кинотеатр «Юность» возвращается клуб «Встреча»

25 октября в Курске возобновляются киноклубные показы. Они возвращаются в кинотеатр «Юность», где 37 лет назад начинал свою работу киноклуб «Встреча». Ранее он заседал в киноцентре имени Щепкина. В мае его ликвидировали, здание передали в управление муниципального концертно-творческого центра «Звёздный». В пресс-службе мэрии сообщили, что 25 октября в киноклубе «Встреча» состоится просмотр и обсуждение фильма Бориса Хлебникова «Аритмия». Эта лента получила Гран-при «Кинотавра» и приз за лучшую мужскую роль. Начало в 19.00. Справки по телефонам: 54-59-35, 54-59-37.



