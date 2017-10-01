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Под Курском пьяный водитель без прав сбил пешехода и скрылся

Сегодня, 11:52
Под Курском пьяный водитель без прав сбил пешехода и скрылся
23 октября во Льговском районе пьяный автомобилист сбил пешехода и скрылся. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло около 10 вечера в селе Городенск. 31-летний водитель, лишенный прав, сел за руль пьяным и, двигаясь по грунтовой дороге, допустил наезд на 26-летнего пешехода, находившегося на проезжей части. Пострадавшего госпитализировали в ближайшую райбольницу. Водитель с места ДТП скрылся, однако полиция его разыскала.

 

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