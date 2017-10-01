В новостройках подорожали квартиры

В этом году подорожали квартиры в курских новостройках. Рост цен незначительный – менее 1 процента. А вот вторичное жильё стало дешевле на 4-ре с небольшим процента. Таковы промежуточные данные Курскстата. Кроме того, статистики подсчитали, что в третьем квартале этого года средняя цена одного квадратного метра жилплощади в области на первичном рынке составила без малого 35 тысяч рублей. А на вторичном – на 2 тысячи дороже. При этом специалисты исследовали как типовые квартиры, так и улучшенной планировки: с отделкой и без. Кроме того, жильё раздели по типу домов: крупнопанельные и крупноблочные, кирпичные, монолитные, в том числе монолитно-кирпичные.