Под Курском в ДТП пострадали автомобилистка и ребенок

В понедельник, 23 октября, в Курчатовском районе дорогу не поделили две отечественные легковушки, в аварии пострадали два человека, в том числе маленький ребенок. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло около 17 часов неподалеку от деревни Колпаково. 48-летняя автомобилистка на «Приоре» выезжала со второстепенной дороги и столкнулась с ВАЗ-2112, который двигался со стороны поселка Иванино в сторону Колпаково. В результате ДТП женщина, находившаяся за рулем «Приоры», и 2-летний ребенок - пассажир 12-й с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы.







