Курянин в поисках приключения угнал машину

В Курском районе по «горячим» следам задержан подозреваемый в угоне ВАЗа. Хозяин зашел в магазин, оставив машину открытой с ключами в замке зажигания. В окно он увидел, как неизвестный уезжает на его ВАЗе. После сообщения в дежурную часть об угоне для розыска злоумышленника ввели операцию «Перехват». Расставленные посты на возможных выездах перекрыли злоумышленнику возможность скрыться. Как сообщили в УМВД, всю дорогу молодой человек разговаривал с полицейскими по телефону, оставленному потерпевшим в салоне. На уговоры остановиться и прекратить преступление, он не реагировал. Угонщика задержали сотрудники ДПС при выезде с территории Курского района. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения расценил угон как очередное приключение. Возбуждено уголовное дело. За подобное приключение курянину грозит до 5 лет лишения свободы. Также его лишат прав за вождение в нетрезвом виде.