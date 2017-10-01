Полицейский составил ложный протокол о ДТП ради страховки

На инспектора ГИБДД в Щигровском районе завели уголовные дела по двум статьям. Как пояснили в УМВД, стража порядка подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Этим летом полицейский оформил заведомо ложные документы о ДТП с участием автомобиля знакомой. Так она получила страховую выплату. Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет доказана, то его привлекут к уголовной ответственности и уволят из органов внутренних дел. а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.



