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Полицейский составил ложный протокол о ДТП ради страховки

Сегодня, 12:22
Полицейский составил ложный протокол о ДТП ради страховки
На инспектора ГИБДД в Щигровском районе  завели уголовные дела по двум статьям. Как пояснили в УМВД, стража порядка подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Этим летом полицейский оформил заведомо ложные документы о ДТП с участием автомобиля знакомой. Так она получила страховую выплату. Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет доказана, то его привлекут к уголовной ответственности и уволят из органов внутренних дел. а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

 

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