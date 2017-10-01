В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк растет спрос на потребительские кредиты

В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк потребительские кредиты продолжают пользоваться высоким спросом у клиентов. За 9 месяцев 2017 года на территории обслуживаемого региона выдано более 238 тысяч потребительских кредитов на сумму около 36,8 млрд руб. Таким образом, по сумме объем выдачи вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а по количеству заключенных договоров увеличился на 12%.

Напомним, что недавно Сбербанк снизил процентные ставки и упростил условия по потребительским кредитам. Снижение составило 1 п.п. по продукту «Потребительский кредит без обеспечения» и 0,4-1,4 п.п. по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов». Теперь минимальная ставка «Потребительского кредита под поручительство физических лиц» и «Потребительскому кредиту без обеспечения» одинакова, составляет 12,9% и больше не зависит от срока кредитования.

Ставка по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» является фиксированной и составляет 13,5% годовых.

- Благодаря сниженным процентным ставкам наши клиенты смогут оформить кредит на привлекательных условиях и решить свои насущные проблемы, - комментирует заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев.

В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту. Сумма кредита зависит от платежеспособности клиента. Кроме того, клиент может оформить договор страхования жизни. Это отличная финансовая защита при непредвиденных обстоятельствах, связанных со здоровьем. Программа страхования позволяет в таких случаях не перекладывать проблемы погашения кредита на родных и близких, поскольку выплаты по кредиту будут производиться страховой компанией.

Клиентам, получающим заработную плату через Сбербанк, для оформления кредита достаточно предъявить только паспорт, решение по кредиту будет принято в течение 2-х часов. Не менее льготные и удобные условия получения кредита Сбербанк предоставляет одной из самых важных категорий клиентов - пенсионерам. Возраст клиента на момент возврата кредита по договору должен быть до 75 лет при оформлении кредита с поручителями или до 65 лет при кредитовании без обеспечения.