Средства из фонда Президента распределили между курскими учреждениями

Постановлением курского губернатора более 8 миллионов рублей, выделенных из резервного фонда Президента России, будут направлены на приобретение новых музыкальных инструментов для четырёх школ искусств в Курске, Тёткино и посёлке Кшенский, а также колледжа культуры, колледжа имени Свиридова и суджанского техникума искусств. Кроме того, средства из президентского фонда направят еще и на социальные объекты. Более 4 миллионов рублей пойдёт на приобретение газовых котлов для суджанского учреждения, оборудования для стирки и приготовления пищи в щигровском психоневрологическом интернате, двух санитарных автомобилей для краснооктябрьского интерната, туда же направится и резервный дизель-генератор.



