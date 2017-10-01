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Средства из фонда Президента распределили между курскими учреждениями

Сегодня, 12:44
Средства из фонда Президента распределили между курскими учреждениями
Постановлением курского губернатора более 8 миллионов рублей, выделенных из резервного фонда Президента России, будут направлены на приобретение новых музыкальных инструментов для четырёх школ искусств в Курске, Тёткино и посёлке Кшенский, а также колледжа культуры, колледжа имени Свиридова и суджанского техникума искусств. Кроме того, средства из президентского фонда направят еще и на социальные объекты. Более 4 миллионов рублей пойдёт на приобретение газовых котлов для суджанского учреждения, оборудования для стирки и приготовления пищи в щигровском психоневрологическом интернате, двух санитарных автомобилей для краснооктябрьского интерната, туда же направится и резервный дизель-генератор.

 

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