В Курске пристав присвоила товар должника

Служба собственной безопасности Курского управления Федеральной службы судебных приставов раскрыла аферу одного из своих подопечных. Выяснилось, что в августе 2014 года одна из приставов-исполнителей наложила арест на имущество предпринимателя в целях обеспечения исполнительного производства. Бизнесмен, торговавший в торговом центре «Сосновский» кожгалантерейной продукцией, лишился ста единиц продукции на 62 тысячи рублей. Пристав вместо того, чтобы обеспечить реализацию арестованного имущества и погасить задолженность предпринимателя, распорядилась «конфискатом» по собственному усмотрению. Теперь в отношении пристава-исполнителя возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.