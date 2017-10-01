Курянин пообещал сделать ремонт и присвоил 130 тысяч

Полиция возбудила уголовное дело в отношении ранее судимого 27-летнего курянина. Мужчина подозревается в мошенничестве. Сейчас он находится под арестом за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в УМВД, мужчина осознанно ввёл в заблуждение свою знакомую, пообещав сделать в её квартире ремонт. За несколько недель он принял от потерпевшей около 130 тысяч рублей на приобретение строительных и отделочных материалов, но ничего не купил и присвоил деньги. Женщина поняла, что мастер её обманывает и обратилась в полицию. Если вина подозреваемого будет доказана, за мошенничество ему грозит до 5 лет лишения свободы.



