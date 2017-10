"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова прозвучит микс «Satan’s voises, songs and dancing»

1. Eric Copeland – Boogieman (Goofballs’2017)

2. Curses - Brains Bones Blood. ‘2017

3. Pardon Moi - Addiction (MontCosmik Remix) ‘2016

4. Vox Low - Loving Hell ‘2016

5. Colossio - Esta En Mi ‘2017

6. Mondowski - Surfin Hel ‘2017

7. The Emperor Machine - Sisco Seeker (Rodion & Mammarella Remix) ‘2016

8. La Decadanse - Drive Easy ‘2015

9. Moscoman - Divide Future ‘2017

10. Paresse - Hypno Hips ‘2017

11. Duncan Gray - Hammertown ‘2017

12. Drvg Cvltvre - Where Embers Die ‘2016

13. Eric Duncan - Shut It ‘2016

14. Gameboyz- Tacon Puntera (Avanti Remix) ‘2016

15. Richard Rossa - No Cosmic No Problem ‘2017

16. Shit Robot - Is There No End (What Follows’2016)

17. Mr. Magnetik - Dark Gloves ‘2013

18. La Mverte - No Gazing (The Inner Out’2017)

19. Two Mamarrachos - By Faith, Not Arms (Rigopolar Remix) ‘2017

20. JP Soul - Take Me To Your Leader (Montcosmik Remix) ‘2017

21. Karpov Not Kasparov - Choose Your Color Gipsy Dark (Khidja Remix) ‘2017

22. Broken English Club - Country Life ‘2017

23. Bézier - Stranger ‘2017

24. Moderna y Theus Mago - Can You See Her ‘2017

25. Chaim - Ha Alla ‘2017

26. Hot Since 82 - Damage ‘2015

27. Simon Weiss - Brain Fever ‘2017

28. Schwefelgelb - Um Meine Haut ‘2017

29. Benedikt Frey - Träume ‘2017

30. Blind Rape - Decorum ‘2017

31. Theremynt - Vampiros Discos ‘2016

32. Playgroup – Nothingness ‘2016

33. Kasper Bjørke & Colder - Black Magic ‘2016