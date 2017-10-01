Активисты ОНФ в Курске провели дорожный форум

Основные проблемы, которые мешают развитию дорожной сферы, это закрытость информации в сфере дорожного строительства о планах проведения ямочного и капитального ремонта, отсутствие гарантии качества на ямочный ремонт, а также то, что власти как заказчики недостаточно контролируют качество дорожных работ и их выполнение. К такому выводу пришли активисты регионального ОНФ на первом региональном дорожном форуме. Он также собрал учёных Юго-Западного госуниверситета и работников дорожной отрасли.

Что ещё мешает строить и ремонтировать курские дороги, рассказал сопредседатель Регионального штаба ОНФ Геннадий Баев: «Муниципалитетам очень сложно реализовать проект дорожной сети. Есть неплохой опыт у ряда муниципальных образований. Рыльский район нам рассказал, как он проводит проектно-сметную документацию. В этом участвуют производители, которые находятся на территории их района. Это, наверное, правильно, потому что эти предприятия, тот автомобильный транспорт, который перевозит грузы, они в основном эксплуатируют эти дороги с повышенным износом. Они должны нести этот груз ответственности и перед муниципалитетом, и перед регионом в целом, для того, чтобы помогать и в содержании, и в реконструкции автомобильных дорог. Также основной из проблем является формирование муниципальных фондов, потому что формирование идёт за счёт фондов муниципальных образований, а денег как обычно не хватает. И здесь мы говорили о том, что необходимы федеральные программы, которые позволили бы содержать, эксплуатировать и ремонтировать муниципальные дороги. Есть проблема и с кадастровой палатой, когда невозможно получить информацию о принадлежности данной дороги тому или иному юридическому лицу».





Активисты уверены: информация о планах ремонта и строительства дорог должна быть максимально открытой, власти должны размещать её в свободном доступе. Также, по мнению участников форума, органы местного самоуправления для разработки этих планов должны использовать сайт «Карта убитых дорог» ОНФ, которым на сегодня воспользовались порядка 8,5 тыс. курян. Свои предложения активисты направят губернатору по итогам ежегодной региональной конференции Народного фронта, она пройдёт в ноябре.